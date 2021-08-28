استمرار تصريف المياه خلف الروصيرص بـ 550 مليون متر مكعب يومياً





سجل منسوب النيل عند الخرطوم امس 17.14 متراً، اي أقل من أعلى منسوب بـ 52 سم، بينما سجلت شندي منسوبا بلغ 17.95 ، أقل من أعلى منسوب ب 49 سم

وسجل الإيراد عند الحدود السودانية الأثيوبية الاتي – النيل الأزرق 631 مليون متر مكعب في اليوم. – نهر عطبرة 183 مليون متر مكعب في اليوم. – النيل الأبيض 130 مليون متر مكعب في اليوم.

وانخفض تصريف المياه عند خزان الروصيرص 4 مليون متر مكعب نهار الجمعة ليصل الى 551 مليون متر مكعب مقارنة بالأمس، حيث كانت الكمية 555 مليون متر مكعب، وانخفض الإيراد عند سنار 7 مليون متر مكعب ليبلغ 567 مليون متر مكعب مقابل 574 مليون متر مكعب ليوم أمس.

وقررت اللجنة المحافظة على التصريفات خلف سد الروصيرص في حدود 550 مليون متر مكعب في اليوم الي حين إشعار آخر.

وناشد البيان المواطنين في كل القطاعات بأخذ التحوطات اللآزمة .

فيما تنبأ التقرير اليومي للجنة الفيضان بانخفاض منسوب النيل اليوم السبت في ود العيس 1 سم ليسجل 16.39 متراً واستقرار المنسوب في الخرطوم عند 17.14 متراً واستقراره كذلك في شندي عند 17.95 متراً، وانخفاضه في عطبرة 5 سم ليبلغ 15.65 متراً .

وقررت اللجنة المحافظة على التصريفات خلف سد الروصيرص في حدود 550 مليون متر مكعب في اليوم الي حين إشعار آخر.

وناشد البيان المواطنين في كل القطاعات بأخذ التحوطات اللآزمة .

صحيفة السوداني