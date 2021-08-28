وزير الطاقة يعلن فتح اعتماد لشراء شحنة باخرة فيرنس





أعلن وزير الطاقة جادين علي عبيد بدء الإجراءات لفتح الاعتماد لإدخال الباخرة الفيرنس إلى ميناء بورتسودان وقال لم تكتمل الإجراءات اول امس الخميس ربما تكمل غد الأحد وأعلن جادين في حديث خاص بــ ( السوداني ) أن شحنة الباخرة من الفيرنس سيتم توزيعها على بارجة توليد كهرباء بورتسودان ومحطة بحري الحرارية.

هذا وأعلنت إدارة توزيع كهرباء البحر الأحمر برمجة قطوعات بواقع ٦ ساعات بالمساء و٦ ساعات بالنهار عن مدينة بورتسودان تخفيفاً للاحمال لحين انجلاء أزمة الفيرنس وقال المهندس الشيخ محمود ابوه آدم لـ(السوداني ) إن التيار المتوفر يمثل ٥٠٪ من حاجة المدينة وسيتم برمجة قطوعات باستثناء المرافق الخدمية لحين عودة البارجة للتوليد بطاقتها الطبيعية.

كتب: عبدالقادر باكاش

صحيفة السوداني