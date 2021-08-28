والي جنوب دارفور : عودة الكهرباء لنيالا بعد سداد المديونية





أعلن والى جنوب دارفور موسى مهدى إسحق، عودة التيار الكهربائي إلى حاضرة الولاية “نيالا” في أعقاب قطع الشركة التركية المُشغِّلة للكهرباء للتيار نتيجةً لعدم سداد وزارة المالية الاتحادية لمديونيات الشركة. ووصل والي جنوب دارفور إلى الخرطوم لوضع معالجة حاسمة لانقطاع الكهرباء. وقال الوالي بحسب (الصيحة) إنه فور وصوله إلى الخرطوم قام بمُهاتفة وزير المالية الاتحادي جبريل إبراهيم وأبلغه بموقف ولايته عقب انقطاع الكهرباء وضرورة عودتها فوراً، مشيراً إلى أن وزير المالية وجه بنك السودان والذي بدوره حرر شيك السداد للشركة التركية، مما أدى إلى عودة التيار الكهربائي للمدينة، وأضاف “المالية سددت مبالغ كبيرة للشركة تضمن استقرار التيار الكهربائي بالمدينة”. وقال الوالي إنّ حكومته ستواصل مجهوداتها لتوفير الوقود الكافي الذي يضمن استمرار الخدمة، وقدم اعتذاره للمواطنين عن انقطاع الكهرباء بالمدينة لمدة يومين لم تكن لحكومته يدٌ فيها، وأشاد باستجابة وزير المالية الاتحادي الفورية لنداء إنسان نيالا.

الخرطوم (كوش نيوز)