البرهان لـ(إثيوبيا): لن نسمح بالاقتراب من الفشقة





أكّد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أنهم سيُدافعون عن منطقة الفشقة ولن يسمحون لأي كائن بالاقتراب منها. وقال البرهان بحسب قناتي “العربية والحدث”: “نأمل أن تعرف إثيوبيا بأنّ الفشقة أرض سودانية”، وأضاف أنّ “80 جندياً من الجيش السوداني قُتلوا في معارك استعادة الفشقة”. وأشار إلى أن “عصابات إثيوبية تعتدي على المُزارعين وتختطف الأطفال”، وأضاف أن هناك عدداً من المفقودين جرّاء المُواجهات مع العصابات والقوات الإثيوبية، وقال: “إثيوبيا قامت بتحضيرات عسكرية وجيّشت القبائل عند الحدود السودانية”.

الخرطوم (كوش نيوز)