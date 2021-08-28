بيان من الإتحاد النسائي السوداني حول زيادة الأسعار وتكلفة المعيشة





أصدر الإتحاد النسائي السوداني اليوم بياناً وجهه إلى قوى الثورة الحية طالب فيه بزيادة تمثيل النساء فى الأجهزة السياسية والتنفيذية حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية. وأشار البيان المزيل باسم اللجنة التنفيذية للإتحاد النسائي السوداني بحسب سونا إلى زيادة الأسعار وتكلفة المعيشة والمواصلات وإلى غلاء الدواء وضرورة توفير العلاج كما أشار البيان إلى المشاكل والتعقيدات المتزامنة مع بداية العام الدراسي وصعوبة الوصول للمدارس، وصعوبة الحصول على وجبة الإفطار ومعينات الدراسة من أقلام وكراسات وتزامن مواعيد فتح المدارس مع فصل الأمطار، والغلاء الطاحن ، والرسوم الدراسية والى الانقطاع المتواصل لخدمات الكهرباء وأثرها على كافة القطاعات ومن ضمنهم النساء العاملات خاصة القطاع الغير منظم كبائعات الأطعمة. وطالب البيان بتحقيق العدالة ومحاسبة النظام المخلوع على الجرائم التى إرتكبها فى حق الشعب وتحقيق القصاص للشهداء.

الخرطوم (كوش نيوز)