محلية مروي تدشن حملة التطعيم بلقاح الحمى الصفراء





دشن المدير التنفيذي لمحلية مروي الأستاذ عوض أحمد قدورة السبت إنطلاقة حملة التطعيم بلقاح الحمى الصفراء بإدارة الشؤون الصحية بالمحلية بإشراف وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بالشمالية والتي تستمر لمدة 6 أيام ، في حضور مدير الشؤون الصحية بالمحلية وجدان عبدالله وإدارات التحصين وتعزيز الصحة. وأشاد المدير التنفيذي لمحلية مروي وفق (سونا) بجهود الفرق الفنية العاملة بالحملة من إدارات التحصين والصحة والمتطوعين، مؤكداً حرص وأهتمام المحلية برعاية وإسناد الحملة حتى تؤدي دورها المنوط بها على الوجه الأكمل في تطعيم الأطفال المستهدفين. ودعا المدير التنفيذي للمحلية لأن يلعب المجتمع دوراً محورياً في المساعدة والإستجابة لإنجاح الحملة. من جهتها أوضحت مديرة إدارة التحصين الموسع بالمحلية ليمياء علاء الدين في تصريحات أن حملة التطعيم بلقاح الحمى الصفراء تستهدف عدد 11,101 طفلا” من عمر 9 أشهر حتى عمر عامين وتسع أشهر. وأبانت ليمياء أن عدد الأتيام العاملة بالحملة تبلغ 68 تيماً تضم 237 من الكوادر الصحية والمتطوعين موزعين على 14 مركزاً ثابتا و55 مركزاً فرعياً بالمناطق والأحياء فيما تعمل بالحملة 3 فرق جوالة. وناشدت مدير إدارة التحصين الموسع بالمحلية المواطنين والأسر الإهتمام بصحة البيئة والعمل على مكافحة توالد نواقل الأمراض من البعوض والذباب والحرص التام على تطعيم الأطفال المستهدفين بلقاح مرض الحمى الصفراء وهو لقاح آمن وفعال يقي من مخاطر الإصابة بالحمى الصفراء بإعتباره مرضا معديا وخطيرا يسبب الإصابة باليرقان والنزيف ويؤدي إلى الوفاة.

الخرطوم ( كوش نيوز)