لقاء مرتقب بين وزيرة الخارجية و نظيرها الهندي الشهر المقبل





بحثت وزيرة الخارجية ؛ مريم الصادق مع وزير الشؤون الخارجية الهندي ؛ جاي شانكار ، العلاقات بين البلدين و سبل تعزيزها.

و قالت مريم في تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الجمعة ، إنها بحثت مع شانكار المستجدات في الساحة الدولية خلال مكالمة هاتفية ، و أضافت ” كانت مكالمة مهمة و مباحثات مثمرة تميزت بالصراحة و الوضوح”.

و تابعت ” اتفقنا على استمرار التواصل بيننا واللقاء على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل”.

و كان رئيس الوزراء ؛ عبدالله حمدوك قد ناقش أمس “الخميس” مع رئيس بعثة اليونيتامس ؛ فولكر بيرتس مشاركة السودان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المزمع عقدها في شهر سبتمبر المقبل.

باج نيوز