ياسر العطا يخاطب احتفال ذكري ثورة الفكي علي الميراوي





ٲكد الفريق ركن ياسر عبد الرحمن العطا عضو مجلس السيادة ان ثورة المناضل الفكي علي الميراوي تمثل القيم والمفاهيم القومية لتوحيد السودان وحمايته جاء ذلك لدي مخاطبته. (بحسب سونا) اليوم الاحتفال بذكري ثورة الفكي علي الميراوي الذي نظمته اللجنة العليا لعموديات ميري بولاية الخرطوم بقاعة الصداقة. واشاد العطا بدور البطل علي عبد اللطيف وكل الثورات التي دافعت عن تراب الوطن وطرد المستعمر مشيدا باللجنة العليا لتنظيم الاحتفال مؤكدا دعمه لهذه المبادرة العظيمة مطالبا وزارة الثقافة لتوثيق هذه الثورات العظيمة لربط الاهداف السامية بالمستقبل . و قال الدكتور حامد البشير ابراهيم والي ولاية جنوب كردفان ان ثورة الفكي علي الميراوي تعتبر ثورة قومية داعيا اهل المنطقة لوحدة اهل السودان كما كان يدعو الفكي علي الميراوي. وطالب الوالي بالعدالة الاجتماعية باعتبارها صمام امان لوحدة البلاد مؤكدا تبني ولايته للتوثيق وانتاج افلام وثائقية لكل النضالات بالمنطقة مناشدا اهل الجميع بالمزيد من البحث والتوثيق لابطال منطقة جبال النوبة وكردفان مثمنا دور الدكتور قندول في تدشين كتابه عن ثورة الفكي علي الميرواي مؤكدا ان الثورة التي قام بها ثوره قومية ضد الظلم والاستعمار. من جانبه حيا الاستاذ ياسر سعيد عرمان مستشار رئيس الوزرا۽ مناضلي منطقة الميري ومجاهدات الميراوي وثورته مشيدا بصفات ومآثر ابنا۽ جبال النوبة والدفاع عن قضاياهم موضحا ان ابنا۽ النوبة من اقدم المكونات المجتمعية بالسودان مؤكدا الاحتفال بثورة البطل الميراوي التي تؤكد المواطنة المتساوية بدون تميز او تفرقة بين المكونات السودانية. وضمن الاحتفال تم تدشين كتاب ثورة الميراوي من صور البطولة في جبال النوبة للدكتور قندول ابراهيم قندول كما تم تكريم الرموز التاريخية للقبيلة الذين شاركوا في ثورة الميرواي. الجدير بالذكر ان الاحتفال بذكري ثورة الفكي علي الميري ينتقل الي ولاية جنوب كردفان في اكتوبر القادم تخليدا لذكري ثورة الميراوي ضد المستعمر الانجليزي الي جانب الاحتفاء بتكريم بعض الرموز والابطال من منطقة ميري بجبال النوبة بجنوب كردفان ومنهم البطل علي عبد اللطيف ابن المنطقة ويوسف كوة مكي . ويعتبر الفكي علي الميراوي الذي ترعرع في منطقة ميري غرب كادقلي من مناضلي السودان الذين رفضوا الظلم الذي حاق باهله جراء فرض الانجليز اعمال السخرية وضريبة الجزية علي المواطنين.

الخرطوم (كوش نيوز)