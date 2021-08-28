المبادرة الشعبية لتقويم واسناد (ثمرات) تعد تقريرا لتحديات تنفيذ البرنامج





أعدت المبادرة الشعبية لتقويم واسناد برنامح دعم الأسر السودانية (ثمرات) تقريرا من 16 صفحة ، يستعرض التقرير التحديات والمشاكل التى تواجه تنفيذ البرنامج وتحليلها ووضع حلول لها عبر متختصين من المبادرة وتسليم نسخ منه للجهات المعنية في ال 30 من اغسطس الجاري. أعلن ذلك في منبر سونا الاحد الاستاذ مالك نجيب عضو المبادرة ، موضحا أن هناك العديد من المشاكل في تفيذ برنامج ثمرات وتم حصرها بما توفر لنا من معلومات وبما هو منشور في وثائق البنك الدولي عن المشروع. وقال نجيب إن اعضاء المبادرة اتفقوا علي تسليم نسخة من التقرير للجهات المعنية و اصحاب المصلحة في تنفيذ البرنامج لرئاسة مجلس الوزراء ،وزارة شئون مجلس الوزراء، بنك السودان إدارة البرنامج ، وزارة الضمان الاجتماعي ، وزارة المالية وذلك في 30 اغسطس الجاري . وقال ” نحن مجموعة من السودانيين مهتمين بدعم حكومة الفترة الانتقالية عبر تقديم النصح والنقد البناء والايجابي ، ونمثل قطاع كبير الناشطين من لجان المقاومة والتغيير والخدمات بولاية الخرطوم والاعلاميين وخبراء في مجال تقنية المعلومات واقتصاديين وغيرها من التخصصات ذات الصلة . واستعرض المهندس خالد محمد عبيدي عضو المبادرة وعضو في لجان التغيير والخدمات بمحلية جبل أولياء المشاكل التى تواجه البرنامج خاصة التقنية واكتظاظ المراكز لتسجل المواطنيين، مشيرا الي جهود لجان التغييرفي جدولة التسجيل . واكد ان المحلية تعتبر من الأوائل في تسجيل وتنفيذ تحويل المبالغ عبر البنوك اوعبر ارقام الهواتف عبر شركات الاتصالات . وقال ان هناك مشاكل وصعوبات في صرف اموال ثمرات، وان هناك ضعاف النفوس واستغلال للمواطنيين في مجال صرف الاموال.

الخرطوم ( كوش نيوز)