بنك السودان يعلن السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الأحد 29 أغسطس 2021





أعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الأحد 29 أغسطس 2021 م، وجاء السعر 440.93210جنيه للدولار وهو بحسب رصد كوش نيوز مثل سعر يوم السبت 28 أغسطس 2021 الذي بلغ 440.93210 جنيه، وسمح البنك المركزي بنطاق التحرك للبنوك والصرافات في حدود 5% كزيادة أو نقصان من السعر التأشيري.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 65.00 جنيها.

الخرطوم (كوش نيوز)