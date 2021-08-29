قيادي بالثورية: قحت ظلت تنتهج المماطلة في تكوين التشريعي





استهجن القيادي بالجبهة الثورية محمد أسماعيل زيرو التصريحات التي أطلقتها قوى الحرية والتغيير بفشلها في تكوين المجلس التشريعي ودعا للبحث عن آلية جديدة بدلا عن ذلك، وانتقد زيرو في تصريح لـ(الجريدة) عدم وجود رؤية لجهة أن هناك خلافات حول مقاعد الولايات ، وأعتبر أنها واحدة من الذرائع التي تنتهجها الحاضنة السياسية للتنصل من مسؤوليتها في تكوين المجلس التشريعي وتساءل من أين يأتي الفشل والنسب معلومة للكل ؟ ولم يستبعد أن يكون خلف تلك المماطلة هدف ، لافتا إلى أن تكوين التشريعي أمرا ليس بالصعب ، واتهم زيرو جهات لم يسمها بأنها ظلت تعمل على توضيح فشلها مؤخرا ، وقطع بأن الشعب هو من سيدفع ثمن تلك الفاتورة ، وأكد أن معظم الأجهزة الحكومية ترى أن لا ضرورة لقيام التشريعي وأرجع ذلك لأنه سيشكل ضغطا لها ، ورأى أن تكوينه سيعتبر مهدد لكل من استوزر بمجلسي السيادة والوزراء وأنتقد إجازة القوانين من قبل السيادي والوزراء ، واعتبره أمر مخالف وخاطئ.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة