انتظام دخول السفن إلى ميناء بورتسودان لأول مرة منذ عامين





أعلن المستشار بوزارة النقل ، المهندس هاشم بن عوف ، عن انتظام دخول البواخر

الي ميناء بورتسودان الجنوبي للحاويات خلال هذا الشهر لأول مرة منذ عامين .

وأوضح في تصريح لـ(وكالة السودان للانباء) :” دخلت باخرة مباشرة الي المربط فور وصولها الي الميناء قادمة من ميناء جدة وكذلك انتظمت بذات السياق حركة بواخر ذات الصادر المُعد ومجدول مسبقاً مع توفر مربط آخر فارغ الآن”

وأضاف :” هناك سفينتان تقفان بالخارج لم تتمكنا من الدخول لعدم جاهزية حاويات الصادر التي ترغبان في شحنه وذلك تطبيقاً للأمر الإداري الصادر من الهيئة بعدم دخول البواخر إلى الميناء ما لم تُؤكد جاهزية حاويات الصادر التي ترغب في شحنها”.

وتابع :” فترة انتظار السفن في الخارج أصبحت تتعلق بشركات الملاحة وإجراءات الصادر التي تخصها وماهو مؤكد أن هيئة المؤاني قد انتقلت الآن الى مربع جديد بعد إجراء التحسينات التي طرأت على نظام إدارة العمليات واعمال الصيانة والتشغيل”.

صحيفة السوداني