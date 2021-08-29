عرمان : يجب إصلاح لجنة إزالة التمكين وعدم استخدامها في تصفية الحسابات





طالب المستشار السياسي لرئيس الوزراء ، ياسر سعيد عرمان ، بضرورة إصلاح عمل لجنة إزالة التمكين وعدم استخدامها لتصفية الحسابات وإبعادها من شبهات الفساد،بما يمكن من ترسيخ بناء دولة القانون.

وقال عرمان على حسابه الرسمي (بالفيسبوك) إن عمل اللجنة ليس قضية أشخاص بل هو بناء وطن واستكمالا لثورة ديسمبر المجيدة، ويجب أن يكون في مقدمة اهتمام الديسمبريين .

وأكد عرمان إن لجنة إزالة التمكين لجنة ،هي روح من روح الثورة، وأن على لجان المقاومة دعمها في الريف وفي المدن و تبني قضية إزالة التمكين.

وأضاف :” منذ أن جئت الخرطوم لم اجتمع بصلاح مناع ولم أقم بزيارة مقر لجنة إزالة التمكين، وادرك بوضوح الأخطاء التي ترتكبها لجنة إزالة التمكين والطريقة الاستعراضية والمستفزة لصلاح مناع نفسه، والاتهامات التي تدور حوله كرجل أعمال، ولكن الحملة ضده ليست بريئة وبها صناعة وخلفها الفلول “.

وتابع :” الفلول مرعوبون من لجنة إزالة التمكين، فازالة التمكين تعني إزالة (الإنقاذ) والدولة الموازية، وإزالة التمكين مهمة يجب أن تستمر بلا هوادة وبلا تراجع”.

صحيفة السوداني