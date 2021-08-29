بالفيديو.. سطو مسلح على حفل زفاف بهدف سرقة “نقطة العريس”





حادثة مؤسفة عكرت صفو فرحة عروسة في فلسطين، عندما وقعت عملية سطو مسلح في إحدى قاعات الأعراس في بلدة الطيبة الواقعة في الضفة الغربية والهدف من عملية السطو هو سرقة “نقوط” أموال وهدايا العرس.

ويوضح موقع روسيا اليوم تفاصيل الواقع وهي اقتحام لصوص حفلة العرس في إحدي قاعات الأفراح بالمنطقة الصناعية في الطيبة، “وقاموا بسحب صندوق النقوط من مدخل القاعة فحاول عدد من أهل العرس اعتراضهم، إلا أن أحد الجناة أطلق النار على والد العريس، وهو رئيس لجنة الصلح في المدينة، الحاج محمود نادر حاج يحيى، ما أسفر عن إصابته بإصابة متوسطة، وذلك إثر فشلهم في سرقة النقوط”.

في واقعة أخرى، تفاجأت أسرة بريطانية بأن امرأة مسنة تنتمي إليها تعرضت للسرقة، بينما كانت في المستشفى حيث توفيت هناك، حيث ذكرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، إن الحادثة وقعت الشهر الماضي في مقاطعة إسكس شرقي بريطانيا.

وأدخلت المرأة التي كانت في الثمانينيات من عمرها إلى مستشفى “برومفيلد” في المقاطعة في الـ6 من يونيو الماضي، وتوفيت بعد تسعة أيام، وبينما كان أفراد الأسرة يواجهون ألم فراق قريبتهم فوجئوا بأن خاتمي الزفاف الخاصة بهما اختفيا من أصابعها، أحدهما ذهبي والآخر مصنوع من الألماس.

وقالت الشرطة البريطانية إن الخاتمين لم ينزعا أثناء العلاج، ومع ذلك لم تتمكن من العثور عليهما أو تفسير سبب اختفائهما.

وذكر متحدث باسم الشرطة: “كانت الخواتم ذات قيمة والأسرة في حالة ذهول”، وأضاف: “الخواتم كانت تدل على أكثر الأوقات سعادة في حياة السيدة، لكن تلك الذكريات سلبت منها”، للاسف لم تحصل الشرطة علي إجابة لفقدان الخواتم.

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صحيفة اليوم السابع