الانذار المبكر تحذر من أمطار غزيرة وعواصف بتسع ولايات





حذرت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة وعواصف رعدية مصحوبة بالرياح السطحية النشطة عالية السرعة على ولايات (الجزيرة، سنار، النيل الأبيض، شمال وجنوب وغرب كردفان، شرق ووسط وجنوب دارفور) وقد تتسبب في جريان عال للمياه في الأودية والمناطق المنخفضة اعتباراً من اليوم إلى صباح الغد.

ودعت الوحدة مستخدمي طرق المرور السريع القيادة بحذر وقاطني المناطق المكشوفة والمنخفضة اتخاذ التدابير اللازمة وعلى المواطنين مراعاة وتنظيم انشطتهم الخارجية بحسب التنويه.

وأضافت الوحدة أن الفاصل المداري يمر اليوم شمال ولاية البحر الاحمر وعطبرة جنوب دنقلا وكريمة وشمال الولايات الغربية ومن المتوقع أن يحافظ على موقعه خلال فترة التوقع.

سونا