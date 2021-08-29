وزيرة العمل تستقبل وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل الاماراتية





استقبلت وزيرة العمل والاصلاح الإداري الأستاذة تيسير النوراني اليوم بمطار الخرطوم وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل السيدة عهود بنت خلفان الرومي والوفد المرافق لها. وتهدف الزيارة بحسب (سونا) إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون في مجال التطوير الحكومي بين السودان ودولة الامارات العربية المتحدة. وسيشرف رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك جلسة المباحثات المشتركة بين البلدين. ومن المتوقع أن يتم خلال الزيارة التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال تطوير الأداء الحكومي (برنامج التبادل المعرفي الحكومي).

الخرطوم (كوش نيوز)