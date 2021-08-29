رسميًا..إعلان موعد مباراة الهلال والمريخ في الممتاز





أعلنت اللجنة المنظمة باتحاد كرة القدم السوداني عن موعد مباراة الهلال والمريخ في الدوري الممتاز.

والأحد، حدّدت اللجنة في اجتماعها، موعد المباريات المؤجّلة من بطولة الدوري السوداني الممتاز.

وسيلعب الهلال والمريخ في السابع والعشرين من سبتمبر المقبل.

وسيواجه الهلال الخرطوم نظيره الأمل عطبرة في الثاني والعشرين من سبتمبر، وسيلعب المريخ الخرطوم أمام الهلال الأبيض في الرابع والعشرين من ذات الشهر.

ويلعب المريخ الخرطوم مع المريخ الفاشر في الرابع والعشرين من سبتمبر، وسيواجه الهلال الخرطوم نظيره الهلال كادوقلي في الرابع والعشرين من سبتمبر.

وأصدرت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السوداني برمجة مباريات دور الأربعة لمنافسة كأس السودان.

وسيلعب المريخ الخرطوم أمام أركويت الخرطوم في الرابع عشر من سبتمبر المقبل، فيما يواجه الهلال الخرطوم نظيره الأهلي الخرطوم في الخامس عشر من ذات الشهر.

وقرّرت اللجنة خوض نهائي البطولة في الثلاثين من سبتمبر باستاد سنار.

وأمنّت اللجنة على أنّ تلعب مباريات سنترليق الهبوط أو البقاء لأندية الوسيط والدوري العام عن طريق التجمع بمدينة واحدة.

باج نيوز