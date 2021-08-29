بدء التطعيم بالجرعة الثانية بلقاح كورونا





دشنت وزارة الصحة الخرطوم الجولة الثانية لحملة التطعيم بلقاح كورونا داخل خمسين مركزا بالولاية وتستمر لمدة أربعه اسابيع. وأعلن مدير إدارة التحصين بوزارة الصحة الخرطوم جمال محمد عثمان تحديد مراكز للمسافرين في كل من السلمابي بالخرطوم ومركز شرق النيل والقومسيون الطبي ببحري ومركز عبوده بكرري مؤكدآ ان اللقاحات الثلاث استرازنيكا للذين تلقو الجرعة الاولي وجونسون جرعة واحدة اضافة إلى اللقاح الصيني سينوفارم جرعتين داعيا الي عدم الخلط بين اللقاحات .

وأكد على أهمية التطعيم لاسهامه في تقليل المراضة ودخول المستشفيات قاطعا بفاعلية اللقاحات ومامونيتها ودعا المواطنين إلى عدم الازدحام بالمراكز، وأعلن عن اتجاه الوزارة لزيادة مراكز التطعيم والتوسع فيها كما اكد علي ضرورة احضار الرقم الوطني او الجواز عند الحضور للمركز للتطعيم اضافة الي اهمية التسجيل الإلكتروني كشرط اساسي للتطعيم .

وأعلن مدير الإدارة العامة لتعزيز الصحة بولايه الخرطوم د. محمد عبدالرحمن نقد، عن وصول عدد من اللقاحات متمثله في (استرازنيكا وجونسون اند جونسون وسينوفارم) وأوضح أنه تم تخصيص لقاح استرازنيكا للمتلقين الجرعة الأولى من نفس اللقاح على أن يتم تطعيم المعلمين والفئات المستهدفه بجونسون اند جونسون.

وناشد نقد الشباب بالالتزام بالاحترازات الصحية لأنهم هم الفئه الاكثر تنقلا وتحركا مع تخصيص مراكز للمسافرين .

و أوضح أن المستهدفين بالتطعيم بلقاح الكورونا هم جميع العاملين بالحقل الصحي والطبي وذوي الأمراض المزمنة من عمر 45سنه فما فوق وكبار السن من عمر 60عام فما فوق وجميع المعلمين من رياض الأطفال الي العاملين بالجامعات والمعاهد العليا.

باج نيوز