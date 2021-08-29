معتصمون يغلقون مكاتب برنامج الغذاء العالمي بنيالا ويطالبون برفع الحصانات





أغلق محتجون غاضبون، مكتب برنامج الغذاء العالمي بنيالا بولاية جنوب دارفور ومنعوا العاملين من مواصلة العمل.

ولفت ممثل المحتجين عمار منصور حسن لـ(السوداني) إلى أنهم مفصولون تعسفياً من مكتب برنامج الغذاء العالمي منذ العام ٢٠١١م وكانوا يعملون في وظيفة الحرس الأمني، وظلوا لمدة (١٠) سنوات يطالبون البرنامج باستحقاقاتهم بلا فائدة، بل منعوا من مواصلة قضيتهم بسبب الحصانات التي مُنحت لموظفي برنامج الغذاء العالمي والتي أعاقتهم من السير في التقاضي، وأشار عمار إلى أن مطالباتهم تمثلت في (بدل مناطق الشدة، الزيادة السنوية في الراتب، الفصل التعسفي والأجر الإضافي) وهم (١١٠) عاملين، منوهاً إلى أنهم دخلوا في اعتصام مفتوح لحين رد الحقوق كاملة مع نصب صيوان أمام مبنى برنامج الغذاء العالمي وإغلاقه مع السماح للأمن وطاقم شركة أسوار للعمل ليكون المبنى تحت مسؤوليتهم.

باج نيوز