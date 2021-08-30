غرق المقابر والمساحات الزراعية بود آدم بمحلية القرشي بالجزيرة والمواطنون يستنجدون بالوالي





غمرت مياه المصارف منطقة ودادم بمحلية القرشي ولاية الجزيرة بالكامل بسبب ميجر الفخاخير مما أدى لغرق كامل للمنطقة بما فيها المقابر ومساحات زراعية واسعة ، وقال الفاتح الزين من مواطني ودادم في حديثه لـ”الجريدة” أمس : غمرت المياه بكميات هائلة المنطقة من ميجر الفخاخير ومصرف الفخاخير،ولفت لتأثر كل القرية ( المباني والأراضي الزراعية) ، وذكر ان هناك مساحات واسعة غمرتها المياه تمت زراعتها بمحاصيل العروة الصيفية (الذرة والقطن والفول)، وطالب والي الجزيرة ووزارة الري بالوقوف على حجم الضرر الذي تعرضت له المنطقة بسبب المصارف والتي ظلت تتكرر سنوياً، وقال: ما زالت المياه في حالة تزايد ونطالب باستجلاب آليات لشفط المياه ومعالجة المشكلة جذرياً بالتحكم من قبل وزارة الري والوقوف على الأضرار التي نجمت وحذر من تعرض المستشفى والمدارس ومباني المواطنين بجانب الاراضي الزراعية للغرق، وأكد على ضرورة تعويضات المزارعين نتيجة الضرر الناجم من الغرق الذي أدى لتلف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية ..

مدني: مزمل صديق

صحيفة الجريدة