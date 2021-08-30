قيادي بـ(الثورية): العودة لنظام الأقاليم محسومة والمؤتمر سبتمبر المُقبل





أكد عضو لجنة مؤتمر نظام الحكم، القيادي بالجبهة الثورية سليمان مصطفى، انعقاد مؤتمر نظام الحكم في سبتمبر المقبل، عقب اكتمال الورش الولائية الخاصة بالمؤتمر.

وقال مصطفى في تصريحات محدودة أمس، إن انعقاد المؤتمر سيحدد العلاقة بين مستويات الحكم في كل السودان، وأقر بتأخر قانون حكم إقليم دارفور لتأخر انعقاد المؤتمر، وأضاف بأن العودة لنظام الأقاليم محسومة وليس حولها نقاش، وأوضح أن الهدف من قيام المؤتمر فقط مراجعة التقسيم الإداري للأقاليم، بجانب تحديد مستويات حكم الإقليم وصلاحياته ومُستويات هياكله الإدارية، وأكد مصطفى عدم إلغاء نظام الحكم الإقليمي لدارفور حال إلغاء أو إبقاء الولايات الحالية انطلاقاً مِمّا أقرّته اتفاقية سلام جوبا.

الخرطوم- فاطمة علي

صحيفة الصيحة