وصول (14) تناكر وقود وعدد من سفن الحاويات والبضائع العامة





كشفت هيئة الموانئ البحرية، عن وصول (14) ناقلة وقود إلى المياه السودانية، منها (12) تانكراً تحمل

433830 طن جازولين، بجانب تانكر يحمل 36052 طناً من الفيرنس، وتانكر آخر يحمل 2490 طناً من غاز الطبخ.

وكشف رئيس غرفة الكنترول بهيئة الموانئ البحرية محمد أحمد حمزة لــ(السوداني)، عن وصول جميع هذه السفن للسودان في انتظار إكمال إجراءات رسوها على أرصفة الموانئ، وأشار حمزة لوجود عددٍ من سفن البضائع العامة في منطقة المخطاف الخارجي للميناء، منها السفينة GLORIA. M على متنها 27000 طن من السكر وللسفينة BOS BROOK لشحن صادر علف 28000 طن، بجانب سفينة الحاويات CAPE٢ MARIN في انتظار الرسو بالميناء الجنوبي خلال اليوم أو غداً لتفريغ حمولتها من الحاويات الواردة وشحن صادر حاويات STVD SPC.

وتوقع مدير الكنترول بالموانئ وصول (4) سفن، بعضها مُحمّلة بسماد وكلنكر عربات وبضائع عامة وحاويات بإجمالي حمولة 65896 طناً.

وعن الموقف في الموانئ حالياً صباح اليوم الاثنين ٣٠ أغسطس، قال: توجد حالياً بالميناء الشمالي (5) سفن على الأرصفة رقم (3)، (5)، (6)، (7) و(8) جارية في تفريغ حمولاتها من السُّكر بإجمالي 119401 طن. وفي الميناء الأخضر على الرصيف رقم 22 سفينة الحاويات IBN ALWALEED جارية في تفريغ حمولتها من الحاويات الواردة وشحن صادر حاويات STVD SPC. وعلى الرصيف رقم 23 سفينة الصب الجاف THOR جارية في تفريغ حمولتها من القمح 70919 طناً. وفي محطة بالميناء الجنوبي (5) سفن من الحاويات على الأرصفة رقم (13)، (13/14)، (14)، (17) و(18) جارية في تفريغ حمولتها من الحاويات الواردة وشحن صادر حاويات STVD SPC.

بورتسودان/ عبد القادر باكاش

صحيفة السوداني