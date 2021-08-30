عبر منتداه الرسمي الفنان “النصري” في مرمي نيران الاتهامات





جدل كثيف في المنتدي الرسمي لفنان الطمبور محمد النصري دار النقاش بين اعضاء المجموعة حول عدد النقاط ابرزها كان غياب النصري من الخرطوم واستقراره بمروي بالولاية الشمالية بجانب اعتراض بعضهم على مدراء اعماله الذين من وجهة نظرهم انهم اضروا به اكثر من افادته في مشواره الفني.

المطبلاتية

بدا النقاش في المنتدى الرسمي لفنان الطنبور محمد النصري بحسب(النورس نيوز)عندما نشر احد الاعضاء منشور جاء فيه (المسيرة النصراوية نشاهد مدراء أعمال لا يهشو ولا ينشو.. ضعيفي الشخصية والكاريزما.. ولولا ضعفهم السافر لما اختارهم النصري مدراء له.. لأنه فنان يعشق ضعيفي الشخصية والمطبلاتية لقناعته التامة بان لا صلاحيات سيمنحها لمدير اعماله البته. حتي في الارتباطات الفنية تجد مدير الأعمال النصراوي ليس له حق التعاقد مع الغير.. المباشر .. بل انما هو عباره عن واجهة يختفي خلفها النصري يحركها كيفما يشاء. وهذا خطأ فادح ظللنا نحاربه وننتقده منذ مده ولكن لا حياة لمن تنادي واضاف .

من حق النصري ان يعيش في مروي ولكن الواقع يقول بان المشروع النصراوي المكلوم يستوجب علي الاقل تواجده لفترات اطول بالخرطوم… ولكن للمطبلاتية بالمنبع هناك لهم راي آخر.

صنع جمهوره

تباينت ردود الافعال حيال ذلكم المنشور فهناك من اثني عليه واخرين اعتبروه اساءة للنصري خاصة وانه وصفه في المنشور بضعيف الشخصية كما سجلوا اعتراضا ايضا على عبارات مطبلاتية قائلين ان النصري لا يحتاج الي ان يطبل له احد وهو مطرب صنع جمهوره بأدائه.

سيرتي ومسيرتي

قطع الفنان محمد النصري بتعقيبه قول كل المتناقشين بالمنتدي وجاء في رده عليهم بقوله اخصص هذا التعقيب للجهات التالية :

لكل من شاركوني إدارة أعمالي علي امتداد السنوات ابتداء من أبو هريرة حسين مروراً بالأخوان خالد دقدق وعبدالمنعم أبو حجل وحتي رفيق دربي برعي فضل الله والذين كانوا نعم السند والعضد وأضافوا إضافات ضافية الي سيرتي ومسيرتي ولا أقبل من أي كان أن يقلل من شأن ما قدموه أو يصفهم أو يتهمهم بما ليس فيهم ..

تطلعات الجمهور

واجاب النصري في تعقيبه عن السؤال المطروح عن غيابه من الساحة الفنية فقال :ً أود أن أسلط الضوء للإجابة علي السؤال القضية الذي يطرحه الجمهور في هذه الفترة عن غيابي عن الساحة الفنية ، للفنان تقديرات خاصة ومعرفة أكيده لرؤيته التي يود عبرها استمرارية طرحه لمشروعه الفني وتلك الرؤية لا تستبعد أراء وتطلعات الجمهور نفسه (الأراء المحترمة التي تطرح بصوره تليق بجمهوري الذي أؤمن به تماما).

فترة ركود

أنا متواجد منذ أواخر شهر رمضان المعظم بمسقط رأسي (مروي شرق) لدواعي أسريه وأخري تخص موسم الحصاد وموسم النشاط الرياضي المحلي ومتي ما تم ما أسعي لإنجازه أستأنف الموسم الفني والذي بشهادتكم جميعاً شهد نشاط فني مكثف كان تمهيد لفترة ركود فني للدواعي المذكورة عالية وماكنت مضطر لذكر الأسباب لولا كثرة اللغط الدار هنا والنقاشات والمهاترات .

نعرف تماماً متي نغيب ومتي نظهر ولا نسمح لأحد أن يملي علينا ميعاد حضورنا أو غيابنا عن الساحة ولا تتداخل علاقاتنا الشخصية في العمل ولنا القدرة علي أن نفرق بين من يخاوينا لله وبتفاني ومن يحوم حولنا بحثاً عن الشهرة والأضواء.

ظهور مرضي

قال البعض في المنتدي ان ابتعاد النصري من الخرطوم اضر بمسيرته غير انه قال : بالنسبة لتواجدنا الدائم بالبلد ذاك شأن خاص لا نسمح بالخوض فيه ولا يعني هذا الأمر أياً كان في شئ فالجمهور يهمه مانقدمه فقط من أعمال فنية وظهور مرضي نقدر مواعيده المناسبة ، وأما أصدقاء البلد فهم من أشعر بالراحة وأنا بجانبهم.

نحترم الراي والراي الاخر

اكد الفنان محمد النصري ان مدراء أعماله يفهمونه تماماً يدركون المرامي والمقاصد لكل ما يبدر منه ليس ذلك ضعف في شخصيتهم بقدر ما هو تفاهم وانسجام وتقدير مواقف وظروف لا يعلمها غيرهم في اشارة واضحة الي نفيه ما جاء في المنشور المثير للجدل ومع ذلك قال النصري انه يحترم الاراء والمقترحات وحتي الاتهامات التي تطرح باحترام ونتقبل الراي والراي الاخر لكن لا يقبل الاشارات والاساءات والتلميحات غير الكريمة لشخصه ورفقاء دربه والاوفياء الذين تهمهم مسيرته واردف بانه يدرك تماما صفاء نواياهم.

ادري بمهمومه الحياتية

وحول اتهام مقربون منه بضره اكثر من نفعه قال : الفنان نفسه إن لم يكن حوله مقربون من أهله وعشيرته وجيرانه وأصفياؤه يلتفون حوله لن تقوم له قائمة وإن بلغ عُلا نجمه عنان السماء وهم أدري بهمومه ومشاكله الحياتية والتزاماته أكثر من غيرهم ورغم ذلك نجد من يري نفسه صاحب حق في توجيه الإساءة لهم ورميهم بما ليس فيهم لمجرد أنه شاهد علي هذه المسيرة الفنية وإن اضطررنا للوضع في خانة خيارات فحتماً خياراتنا جاهزة.

صحيفة السوداني