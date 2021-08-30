لجنة ملاك الصيدليات: تحرير الدواء يحقق الوفرة ويضاعف الأسعار





توقع بعض الصيادلة تسبب تحرير الدواء في التأثير سلبا في ارتفاع اسعاره الى 400% رغم الوفرة بأرفف الصيدليات ويصعب على محدودي الدخل الحصول عليه.

وقال رئيس شعبة الصيادلة السابق د.نصري مرقس في حديثه لـ(السوداني) إن القرار يسمح لشركات بشراء الدولار من السوق الموازي وله آثار سالبة بارتفاع اسعار الدولار بزيادة الطلب عليه وتضاعف اسعار الادوية الى (300%-400%)، واضاف : المواطن محدود الدخل يتاثر بقرار تحرير الدواء على أصحاب الامراض المزمنة والذي يصعب على ذوي الدخل المحدود الحصول عليه رغم وفرة الدواء بأرفف الصيدليات، مشيرا الى أن شعبة الصيادلة تسعى الى دعم أدوية الامراض المزمنة لتكون بأسعار مناسبة .

واكدت بوزارة الصحة الاتحادية ان وزارة الماليه التزمت خلال الاسبوع الماضي بوفرة سيولة مقدرة لتوفير الدواء، مشيرة الى ان تحرير الدواء سينعكس على زيادة الاسعار وزيادة الطلب على العملة الحرة في حال عدم توفر نقد كاف لاستيراد الدواء

وقال رئيس اللجنة التسييرية لملاك الصيدليات محمد جمال إن تحرير الدواء يؤثر بشكل كبير في ارتفاع الاسعار لضعف الاسعار الحالية ما ينعكس على المواطن البسيط لعدم قدرته على الشراء ، مضيفا أن الدواء سلعه مهمة ولايمكن تجاوزها حفاظا على حياة المرضى ولا بديل آخر للدو اء مثل بقية السلع الاخرى، وقال ان الغرض من التحرير الوفرة في الأدوية.

الخرطوم: عبيــر جعفر

صحيفة السوداني