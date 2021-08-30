الهادي إدريس يلتقي رئيس المجلس العسكري الإنتقالي التشادي





التقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي، الجنرال محمد إدريس ديبي، بمقر إقامته بفندق كورينثيا بالخرطوم الاثنين، عضو مجلس السيادة الانتقالي د. الهادي إدريس، حيث تطرق اللقاء لآفاق التعاون بين البلدين علي ضوء العلاقات المتميزة التي تربط بينهما. واوضح عضو مجلس السيادة، بأنه جدد تعازيه لرئيس المجلس العسكري الانتقالي، في رحيل والده إدريس ديبي، مؤكداََ أن الشعبين السوداني والتشادي، شعب واحد في دولتين، مشيراََ للروابط التاريخية والأزلية التي تربط بين الشعبين الشقيقين. وقال “خلال فترة الكفاح والنضال، كانت تشاد دولة ثانية بالنسبة لنا”، معرباََ عن إمتنانه للشعب التشادي ولقيادته، على دورها الكبير في دعم عملية السلام في السودان. وأبان د.الهادي، وفق ( سونا) أنه قدم خلال اللقاء، شكره لرئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي علي وقوف بلاده ودعمها لإتفاق جوبا لسلام السودان، مشيداََ بالدور المحوري الذي لعبه الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي في تحقيق السلام ودعم الإستقرار في السودان. وأشار عضو مجلس السيادة، إلى الإستضافة الكريمة التي يحظى بها اللاجئون السودانيون في تشاد لفترة إمتدت لأكثر من عشر سنين، معرباََ عن شكره لرئيس المجلس العسكري التشادي على إستمرار بلاده في رعاية و إستضافة اللاجئين السودانيين، وقال إن اللقاء، أكد ضرورة العمل معاََ من أجل إستقرار البلدين و رفاهية الشعبين الشقيقين.

الخرطوم ( كوش نيوز)