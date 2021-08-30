بـ دفع غرامة إجبارية .. عروسان يعاقبان الضيون المتخلفين عن حفل زفافهما





واقعة مثيرة للجدل، أثارها عروسان من مدينة شيكاغو الأمريكية، بعدما أجبروا ضيفوهم، الذين تخلفوا عن حضور حفل زفافهما في اللحظات الأخيرة، بدفع 240 دولار لكل فرد. وانتشرت الفاتورة(بحسب المصري اليوم) التي أرسلوها لضيوفهم، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبحسب الفاتورة المتداولة، فإنها تفرض رسوما قدرها 240 دولارا، على كل الضيوف الذين لم يحضروا حفل الزفاف، الذي أقيم في جامايكا، بحسب صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية. ويقول نص الفاتورة: «تم إرسال هذه الفاتورة إليك، لأنك أكدت (المقعد/ المقاعد)، في حفل الزفاف أثناء الحصر النهائي للمدعوين. كما أن المبلغ المذكور في الفاتورة هو تكلفة المقاعد الفردية، الخاصة بك. نظرا لأنك لم تتصل بنا، أو تعطينا إشعارا مناسبا، بأنك لن تكون حاضرا. فهذا المبلغ هو ما تدين به لنا، لدفع ثمن (مقعدك/ مقاعدك) مقدما». وكان العريس، قد شارك في البداية، صورة من الفاتورة، المثيرة للجدل، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، وبرر إجراءه العجيب بأنه «ليس شخصا تافها، وأكد أنه سيتم سداد هذه الفواتير».

الخرطوم(كوش نيوز)