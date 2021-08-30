ما تريده المرأة: 7 صفات للرجال تحتاجها كل امرأة





في البداية؛ وقبل الحكم على محتوى المقال من عنوانه. نرغب في القول بأننا نعلم أن التعميم أمر شديد الخطورة، خاصًة إن كان على النساء، إذ أن هناك أمور فردية تختلف من امرأة لأخرى. ولكن بشكل عام هناك أشياء عامًة تتفق أغلب النساء عليها، ولا تحب التمادي فيها، يمكنك قراءة المقال والحكم عليها، لأنك غالبًا ستعرف بعضها. الصدق ولكن ليس الكثير منه الصدق بين الرجل والمرأة من أهم أسباب نجاح العلاقة بينهما(بحسب المصري اليوم)فعلى أساس الصدق تحديدًا تُبنى الثقة بين الطرفين، والنساء تُحب الرجل الصادق لأنه الضمان الأهم لإقامة علاقة صحية وسليمة بين الطرفين. لكن في الوقت نفسه هناك أمور لا تريد المرأة ان تسمع رأيك الصادق فيها؛ مثلًا حين تسألك هل زاد وزنها في الفترة الأخيرة لا ترد بالإيجاب، وحين تشتري فستانًا جديدًا امدح اختيارها وامدح طلتها بذلك الفستان وإن رغبت أن تبدي تعليقًا سلبيًا لا تقله بشكل مباشر وصريح. الفهم إن وجود شخص يفهمك في حياتك يعني أنه يعرفك تمامًا من الداخل؛ ولهذا فالنساء يحبون الرجل الذي يعرفهن حقًا من الخارج والداخل، من وجهة نظر، أعم فنحن جميعًا نحتاج في بعض الأحيان إلى الشعور بأننا نستحق الحب والفهم، نحن الحقيقيون – وليس كما يرآنا الغرباء من الخارج. الشعور بالأمان تتعرض المرأة العربية، طوال حياتها لحرب شرسة ضد حياتها الشخصية والجنسية وسلامتها النفسية، وعليه فقد تعرضت لوابل من الرسائل التي زعزعت ثقتها في نفسها، ومن هنا يمكننا القول أن أكثر ما تريده المرأة العربية من الرجل هو الأمان؛ تلك المساحة التي تجعلها تشعر بالحرية في حضرة شريكها، والأمان وحده هو الذي يمكن المرأة من النمو لأنه يمحنها قوة هادئة تسمح لها بالتخلص من الضرر الذي تعرضت له في الماضي. الدعم العاطفي تريد المرأة أن تشعر دومًا بالدعم العاطفي؛ وترغب كذلك أن تتأكد أنها في مجال رؤيتك بمعنى أنك تراها وتستمع إليها وتهتم بمشاكلها، لا تريد بالضرورة أن تتأثر بحالتها العاطفية، لكنها تريدك أن تكون شاهداً عليها؛ فإذا كانت تجلس بعيدًا عنك في الغرفة ولم تستوعب حقيقة أنها تعاني عاطفيًا وعلى وشك البكاء، فستبدأ في تقليل ثقتها بك وستفكر”إذا كان لا يرى أنني أتألم الآن، فكم من الوقت سيستغرقه لمعرفة ذلك؟ هل سأعاني لأيام أو أسابيع قبل أن يدرك ذلك أو يهتم بما يكفي لمساعدتي في ذلك؟ أعتقد أنني يجب أن أعتمد على نفسي لدعمي العاطفي” الشعور بالتقدير والتشجيع جميعنا نحتاج إلى التشجيع حتى نمضي قدمًا في الحياة، والمرأة تحتاج إلى دعم وتشجيع شريكها في نجاحها، فعلى سبيل المثال إذا حصلت المرأة على ترقية في عملها فإنها سترغب في أن يحتفل بها شريكها ويكون فخورًا بها. يمكنها الاعتماد عليك في الأوقات الصعبة تصبح الحياة فوضوية في بعض الأحيان، وعاجلًا أم آجلًا ستظهر تحديات الحياة التي لا مفر منها، ويجب القول أن المرأة العربية قادرة على التعامل مع تلك التحديات ولكنها حين تختار شريكًا لحياتها لن ترغب أن ينهار منها في منتصف الطريق أو يختفي حين تظهر الصعوبات، لأنها وقتها لن تحزن على غيابه وقت الصعاب على قدر حزنها على ثقتها التي كسرها. الخرطوم (كوش نيوز)

https://kushnews.net/2021/08/299809واقعة مثيرة للجدل، أثارها عروسان من مدينة شيكاغو الأمريكية، بعدما أجبروا ضيفوهم، الذين تخلفوا عن حضور حفل زفافهما في اللحظات الأخيرة، بدفع 240 دولار لكل فرد. وانتشرت الفاتورة(بحسب المصري اليوم) التي أرسلوها لضيوفهم، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبحسب الفاتورة المتداولة، فإنها تفرض رسوما قدرها 240 دولارا، على كل الضيوف الذين لم يحضروا حفل الزفاف، الذي أقيم في جامايكا، بحسب صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية. ويقول نص الفاتورة: «تم إرسال هذه الفاتورة إليك، لأنك أكدت (المقعد/ المقاعد)، في حفل الزفاف أثناء الحصر النهائي للمدعوين. كما أن المبلغ المذكور في الفاتورة هو تكلفة المقاعد الفردية، الخاصة بك. نظرا لأنك لم تتصل بنا، أو تعطينا إشعارا مناسبا، بأنك لن تكون حاضرا. فهذا المبلغ هو ما تدين به لنا، لدفع ثمن (مقعدك/ مقاعدك) مقدما». وكان العريس، قد شارك في البداية، صورة من الفاتورة، المثيرة للجدل، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، وبرر إجراءه العجيب بأنه «ليس شخصا تافها، وأكد أنه سيتم سداد هذه الفواتير».

الخرطوم(كوش نيوز)