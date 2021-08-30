متى سيتم فتح الطيران بين مصر والسعودية؟.. قرار جديد بشأن العمالة الوافدة





تستعد هيئة الطيران السعودي لاتخاذ قرار فوري للإعلان عن سماح السعودية بدخول جميع العمالة المصرية الوافدة إلى المملكة العربية السعودية، إذ ذكر المستشار كريم أبوالسعود، الملحق العمالي بسفارة مصر في الرياض، في تصريحات تليفزيونية، أنه جارٍ حصر العمالة المصرية العائدة إلى المملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع المكاتب المصرية، موضحا أن المملكة العربية السعودية ستسمح بتلقى الوافد المصري جرعة ثالثة (جرعتين داخل بلده، وأخرى في المملكة، إذ تعد الجرعة الثالثة بمثابة جرعة تنشيطية للقاح). وأضاف «أبوالسعود»، خلال مداخلة هاتفىة ببرنامج «مساء دى أم سى» المذاع على فضائية «dmc»، والذى تقدمه الإعلامية جاسمين طه زكى،(بحسب المصري اليوم ) أن السعودية تشترط على الوافدين أن يكونوا قد حصلوا على جرعتين من اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الجرعة الثالثة التي يحصل عليها الوافد عند وصوله من أجل زيادة الاحتراز. اللقاحات المعتمدة لدخول الممكلة العربية السعودية وكان مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، قد أعلن خلال تقرير عاجل قيام وزارة الصحة بالمملكة بتحديد اللقاحات المعتمدة لدخول أراضيها، وهي: فاييزر بيونتك (Pfizer-BioNTech)،. موديرنا (Moderna). أكسفورد استرازينيكا (Oxford-Astrazeneca). جانسن (Janssen) وسينوفارم (Sinopharm). ساينوفاك (Sinovac) وأضاف الملحق العمالى كريم أبوالسعود أن هناك شروطًا حتى يتم النظر في طلب المواطن الراغب في التسجيل على الموقع، وهي: التأكد من صحة ودقة المعلومات المدخلة؛ حيث إن إدخال معلومات خاطئة قد يؤدى إلى رفض الطلب. وجود هوية وطنية، أو هوية مقيم لاستقبال الطلب، وأن تكون المستندات المدخلة بصيغة (PDF)، وألا يتجاوز حجمها (MB1). السفر إلى السعودبة.. شروط بشأن شهادة التحصين ضد كورونا كما لفت إلى أنه يجب التأكد من مطابقة الشهادة عدة اشتراطات، وهي: أن تكون البيانات الشخصية موضحة في الشهادة، وأن تكون صادرة بإحدى اللغات: العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية أو ترجمة معتمدة إلى اللغة العربية، وأن تحتوى الشهادة بشكل واضح على اسم اللقاح، وتاريخه، ورقم التشغيلة. وأن يرفق مع الطلب صورة من جواز السفر، وصورة من شهادة التطعيم، ولا يمكن التقدم بطلب جديد في حال وجود طلب قائم، ويتم النظر في طلب المواطن والرد عليه خلال 5 أيام عمل، وتحتفظ اللجنة الطبية بحق رفض أي طلب، أو فرض اشتراطات إضافية حسب ما تراه مناسبًا بعد مراجعته. وأوضح الملحق العمالى كريم أبوالسعود أن هذا القرار يأتى بعد أيام قليلة من إصدار تعميم من الجهات المختصة بالسماح للمقيمين المتواجدين خارج المملكة بالعودة على خطوط الطيران المباشرة ممن تلقوا جرعتى لقاح داخل المملكة قبل السفر. فتح الطيران بين مصر والسعودية في «القريب العاجل» ويرى«أبوالسعود» أن تحديد اللقاحات المعتمدة لدخول أراضى المملكة يعد انفراجة في موقف المصريين المتواجدين في مصر في الوقت الحالى، يُنبئ بقرب فتح خطوط المجال الجوى في القريب العاجل.

الخرطوم(كوش نيوز)