النجيب ومناوى يناقشان تدني الخدمات الصحية الأساسية في الإقليم





استقبل وزير الصحة الإتحادي الدكتور عمر النجيب في مكتبه حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، وبحضور كل من وكيلة وزارة الصحة المكلفة د. يسرا محمد عثمان، د. خالد بدر الدين مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية، و د. عبد الملك الهدية المسؤول القومي لحملة التطعيم بلقاح كوفيد-19. وناقش اللقاء وفق (سونا) تدني الوضع الصحي الراهن في إقليم دارفور والتحديات التي تواجهه. وأشاد الوزير بالجهود الصحية المبذولة من قبل ولايات دارفور لإعادة و بناء القطاع الصحي، معلنا عن إرسال سيارتين إسعاف للإقليم في الوقت الراهن بصورة عاجلة وتوقع إرسال المزيد من سيارات الإسعاف حتى موعد وصول دفعات جديدة، تتوقع الوزارة وصولها تقدر بحوالي (135) سيارة إسعاف . وفي الأثناء استعرض حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي تدني الخدمات الصحية الأساسية في الإقليم، ودعا وزارة الصحة للمساهمة في تغطية الحوجة من الأجهزة “خاصة الأوكسجين والدواء”، والمعدات الطبية وتوفير سيارات إسعاف للمستشفيات ومعسكرات النازحين، فضلاً عن صيانة وتأهيل المراكز الصحية وبناء مستشفيات جديدة في الإقليم من ضمنها مستشفى تشخيصي، وتوفير معامل بجامعة الفاشر، وزيادة المراكز الصحية في المعسكرات، مطالبا بمعالجة أوضاع الأطباء العاملين في القطاع الصحي بدارفور وتوفير وظائف ثابتة لهم حتى يستقر تقديم الخدمات الصحية للمواطنين. وتم الإتفاق على تسمية دكتور وليد سيد أحمد منسقا صحياً بين وزارة الصحة وإقليم دارفور لمتابعة الملف الصحي وتقديم الدعم اللازم، فضلاً عن تأهيل كل عنابر الحوادث والطوارئ بمستشفيات الإقليم وإنشاء المجلس الصحي العام لإقليم دارفور.

الخرطوم (كوش نيوز)