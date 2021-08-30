رداً على أزمة الدكتواره.. محمد رمضان: أستطيع شراء جامعة





بعد أزمة حصول النجم المصري، محمد رمضان، على الدكتوراه الفخرية من المركز الثقافي الألماني في لبنان، رفض الفنان المثير للجدل الاتهامات التي طالته خلال الأيام الماضية حول دفعه أموالا مقابل ذلك. وقال (بحسب العربية) في مقابلة مع قناة محلية لبنانية، “لا أحتاج لدفع المال كي أشتري الدكتوراه ومن يفعل ذلك هو شخص باحث عن الشهرة، ويتمنى أن يتحدث عنه الناس”. كما أضاف “أعجبني رد رئيس المركز الثقافي الألماني عندما سألوه عن حقيقة شرائي للدكتوراه، عندما قال لهم رمضان يمكنه أن يشتري جامعة بأكملها، وليس مجرد شهادة”. إلى ذلك، أقال ردًا على الانتقادات التي يتعرض لها “حتى الآن لم أحقق جميع ما أحلم به”، مؤكدًا أنه منذ بداية ظهوره وحتى الآن لم يحقق سوى 5% من طموحه فقط. وكان المركز الثقافي الألماني الدولي في لبنان أعلن، الجمعة، سحبه الدكتوراه الفخرية من الفنان المصري، بعد أن علم بقضية الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، ومطالبة الأخير رمضان بتعويض مالي بسبب إيقافه رسميا عن الخدمة، بعد سماحه للفنان بالتواجد داخل كابينة طائرته والتقاط صورة معه. وكذلك واقعة التقاط فنان إسرائيلي صورة تذكارية مع محمد رمضان، والتي أثارت ضجة حينها. كما أكد أنه لم يكن يعلم أبدا عن تلك الواقعتين اللتين يدينهما ويشجبهما، ولهذا قرر سحب شهاداة التكريم من محمد رمضان. إلى ذلك اعتذر المركز الثقافي “لشعب مصر حكومة وجيشا عن تكريم المدعو محمد رمضان وإعطائه شهادة الدكتوراه الفخرية”. في حين نفت السفارة الألمانية في القاهرة أي علاقة لألمانيا بالمؤسسة التي منحت الفنان محمد رمضان الدكتواره الفخرية في لبنان مؤخرا. وقالت ببيان على “فيسبوك”: “دائما نشعر بالارتياح لرؤية كم من الناس يحبون كلمة ألمانيا، لكن ضع في اعتبارك أنه ليست كل المؤسسات أو الشركات التي تقدم أو تستخدم كلمة ألمانيا معتمدة وتابعة للحكومة الألمانية”.

الخرطوم(كوش نيوز)