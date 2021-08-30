رئيس المجلس العسكري الإنتقالي التشادي يختتم زيارة للبلاد





اختتم رئيس المجلس العسكري الإنتقالي التشادي الجنرال محمد إدريس ديبي والوفد المرافق له، زيارته الرسمية للسودان صباح الاثنين وتوجه إلى بلاده بعد زيارة رسمية للبلاد إستغرقت يومين. وكان في وداعه بمطار الخرطوم عضو مجلس السيادة الإنتقالى الأستاذ محمد حسن التعايشي ووزير الدفاع الفريق الركن ياسين إبراهيم ياسين وعدد من المسؤولين بالدولة وطاقم السفارة التشادية بالخرطوم. وكان رئيس المجلس العسكري التشادي وفق(سونا) قد أجرى خلال زيارته للبلاد للقاءات مع كبار المسئولين شملت رئيس مجلس السيادة والنائب الأول لرئيس مجلس السيادة وعددا من أعضاء المجلس والسيد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك وزير المالية والتخطيط الإقتصادى الدكتور جبريل إبراهيم.

الخرطوم ( كوش نيوز)