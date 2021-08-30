انطلاق المزاد العاشر للنقد الأجنبي





إنطلقت وسط إقبال عالٍ من المصارف العاملة الإثنين فعاليات المزاد العاشر للنقد الأجنبي رقم (10/2021) وذلك بمباني البنك المركزي بقيمة 50 مليون دولار، حيث شارك فيه حوالى 19 بنكاً. هذا وقد بلغ عدد الطلبات المسلمة وفق (سونا) 78 طلباً، والطلبات المقبولة 48 طلباً، وبلغ إجمالي قيمة الطلبات المستلمة 24.783.358.4396 دولار أمريكي علماً بأن القيمة الإجمالية للمزاد المطروح بلغت 50 مليون دولار أمريكي، والمبلغ الذي تم تخصيصه بلغ 12.538.913.3189 دولار أمريكي لعدد 48 طلباً ومستوفياً لشروط المزاد، في حين تم إستبعاد 30 طلباً لعدد من الأسباب منها عدم الالتزام بضوابط الإستيراد أو عدم الالتزام بضوابط المزاد الخاصة بالإستيراد أو عدم تطابق البيانات. كما وصل أعلى سعر صرف تم التنفيذ به 445 جنيها للدولار أمريكي، وأدني سعر صرف تم التنفيذ به 419 جنيها للدولار أمريكي. الجدير بالذكر أن هذا المزاد يعتبر الأول وتم عبر تطبيق نظام (ُنظيم مزادات النقد الأجنبي) الذي قام البنك بتطبيقه في إطار تطوير وترقية عمل مزادات النقد الأجنبي، حيث تميز هذا النظام بأنه قلل كثيراً من الزمن في عملية الفرز إلى جانب أنه ربط الجهات ذات الصلة ببعضها البعض الأمر الذي يوسع من دائرة الشفافية في عمليات الاستيراد وكل هذه المجهودات تصب في إطار سياسات بنك السودان المركزي الرامية لاستقرار سعر الصرف.

الخرطوم (كوش نيوز)