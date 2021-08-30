وزير الصناعة يبحث التحديات التي تواجه صناعة الأسمنت





عقد وزير الصناعة الأستاذ إبراهيم الشيخ إجتماعا مع إدارة مصنع أسمنت بربر، بحضور المستثمر الإماراتي السيد محمد القرير أحد الشركاء الأساسيين في المصنع. وبحث الوزير مع إدارة المصنع التحديات والمشاكل التي تواجه صناعة الأسمنت في الوقت الراهن، والنزاع القائم بين أهالي منطقة بربر وإدارة مصنع بربر للأسمنت، ما أدى إلى إغلاق الطريق المؤدي إلى المصنع وإغلاق المصنع. وأكد وزير الصناعة للمستثمر الأماراتي حرص الدولة الكبير على توفير المناخ الملائم للاستثمار، مستنكراً إغلاق الطرق وإغلاق المصنع. وأوضح الوزير وفق ( سونا) أن الحكومة تبذل جهود كبيرة لجذب الاستثمارات الخارجية، خاصة فيما يتعلق بالقوانين، مثل قانون الاستثمار، وقانون الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، وأكد أن كل السياسات الاقتصادية التي صدرت مؤخراً استهدفت بشكل أساسي تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات. ووعد السيد وزير الصناعة إدارة المصنع ببذل الجهود الحثيثة لإعادة تشغيل المصنع وفتح الطريق المؤدي إلى المصنع، بالتنسيق مع والي الولاية واللجنة الأمنية والجهات ذات الصلة.

الخرطوم (كوش نيوز)