أديب ينفي تسلمه قرار سحب سلطة التوثيق منه لمدة ستة أشهر





نفى رئيس لجنة التحقيق المستقلة في مجزرة فض الاعتصام المحامي نبيل أديب تسلمه قرار سحب سلطة التوثيق منه على خلفية تداوله أمس على نطاق واسع في وسائط التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وبحسب نص القرار الذي صدر أمس الأول و الممهور بتوقيع نائب رئيس ادارة التوثيقات قاضي محكمة الاستئناف حسن عبد الخالق الطيب والموجه الى رئيس لجنة التوثيقات بولاية الخرطوم نص على ” بعد الاطلاع ومراجعة المحضر واللجنة الاتحادية اتضح وجود مخالفات تستدعي العقوبة وفق قواعد تنظيم وضبط أعمال التوثيقات حسب ما جاء في التسبب بالحيثيات ، وأشار الى أنه بعد عرض الأمر على رئيس القضاء وجه رئيس لجنة التوثيقات الولائية باستلام خاتم التوثيق من أديب وسحب السلطة المحددة لمدة ستة أشهر.

من جهته قال المحامي أديب لـ(الجريدة): لم يصلني خطاب أو إخطار من اللجنة بوجود شكوى ضدي قيد النظر وهو امر يدعو للدهشة ان يكون هنالك قرار من جهة قضائية بفرض جزاء على شخص دون سماعه واعتبر أنه أمر مخالف لأسس العمل القضائي.

وأوضح أديب أن سلطة التوثيق يتم منحها بواسطة رئيس القضاء ويجوز له سحبها في حالة وقوع مخالفة للضوابط بعد أن يتم مواجهة المشكو ضده بالمخالفة ولم يستطع تبريرها.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة