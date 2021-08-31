الري تدفع بآليات لمعالجة آثار الخريف على الزراعة بالجزيرة





بدأت إدارة عمليات الري الاستعدادات لمقابلة فترة ما بعد توقف الأمطار لتوفير مياه الري لمحاصيل العروة الصيفية الى جانب وضع المعالجات اللازمة للاثار السالبة للامطار والسيول والتى تاثرت بها أجزاء من المساحات المزروعة وعدد من القرى.

ووقف مهندس مستشار قسم الله خلف الله مدير عام عمليات الري يرافقه المهندس محمد زين العابدين مدير ادارة عمليات ري الجزيرة والمناقل على موقف اعمال الري باقسام شرق وغرب المناقل، وقال قسم الله ان ادارته تعمل على توفير الاليات اللازمة لاعمال ازالة الاطماء والحشائش بالقنوات وتقوية و ردم الكسور بالقنوات والمصارف وقفل الدورانات تحسبا لمطالبات المزارعين عقب فصل الخريف مؤكدا ان الوزارة تخطط لوضع معالجات نهائية لتفادي الاثار السالبة لهدر المياه وما تسببه من تهديد للقرى والمدن وتحديد مسؤليات شركاء الانتاج في هذه المعالجات وابان قسم الله ان مهندسي وزارة الري يسهمون اسهاما كبيرا مع لجان طوارئ الخريف بالمحليات في حماية المدن والقرى بتوفير الكراكات والآليات للحماية.

وفي اجتماعه مع مدراء ومهندسي أقسام شرق وغرب المناقل شدد مدير عمليات الري على اهمية وضع برنامج دقيق للخروج بمتبقي العروة الصيفية للفترة المتبقية والاستعداد للعروة الشتوية القادمة.

صحيفة الصيحة