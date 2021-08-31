موقف حركة السفن والبضائع بميناء بورتسودان





يشهد ميناء بورتسودان حركة دائبة للموانئ المتخصصة لي الصادر والوارد، حيث توجد في الميناء الشمالي (5) سفن على الأرصفة رقم (3) (5) (6) (7) (8) جارية في تفريغ حمولتها من السكر بإجمالي 119401 طن.

وفي الميناء الأخضر على الرصيف رقم 22 سفينة الحاويات IBN ALWALEED جارية في تفريغ حمولتها من الحاويات الواردة وشحن صادر حاويات.

وعلى الرصيف رقم 23 سفينة الصب الجاف THOR جارية في تفريغ حمولتها من القمح 70919 طن تحت وكيل التفريغ شركة ونجي للملاحة.

وفي الميناء الجنوبي توجد عدد (5) سفن من الحاويات على الأرصفة رقم (13) (13/14) (14) (17) (18) جاريه في تفريغ حمولتها من الحاويات الواردة وشحن صادر حاويات.

منطقة المخطاف الخارجي للميناء في انتظار جاهزيتها.

وتوجد السفينة GLORIA. M علي متنها 27000 طن من السكر تحت وكالة ونجي للملاحة، كما توجد السفينة BOS BROOK لشحن صادر علف 28000 طن وكيل السفينة شركة ونجي للملاحة.

سفينة الحاويات cape marin 2 في انتظار التراكي بالميناء الجنوبي لتفريغ حمولتها من الحاويات الواردة وشحن صادر حاويات.

ويوجد عدد (14) ناقل الصب السائل التانكر عدد (12) ناقل الصب السائل التانكر وعلى متنها بطن إجمالي من الجازولين 433830 طن، وتانكر يحمل 36052 طن من الفيرنس وتانكر يحمل 2490 طن من غاز الطبخ.

السفن المتوقع أن تصل الموانئ السودانية حتي 2 سبتمبر عدد (4) بواخر تحمل سماد وكلنكر وسيارات وبضائع عامة وحاويات بإجمالي 65896 طن.

صحيفة الصيحة