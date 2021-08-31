عضوٌ بمركزي الحرية والتغيير: تسلّمنا تقارير تقييم لبعض حكام الولايات





كشف عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير “الائتلاف الحاكم” معتز صالح، عن تسلُّم اللجنة الخاصة بالولاة التابعة للحرية والتغيير تقارير من بعض تنسيقيات الولايات عن تقييم حكامها، وأشار إلى أن عمل التقييم ما زال مستمرًا.

وقال صالح بحسب “الترا سودان” أمس، إن المجلس المركزي عَقَدَ اجتماعاً أمس الأول الأحد، استمع فيه إلى تقرير من لجنة الولاة، ونوه إلى أن اللجنة كشفت في تقريرها عن استلام تقارير من بعض تنسيقيات الحرية والتغيير بالولايات عن تقييم حكامها، وأضاف “بحسب اللجنة فإنّ مسألة التقييم ما زالت مستمرة”.

وأوضح صالح، أن المجلس سيناقش في اجتماع اليوم الثلاثاء، قضية تشكيل المجلس التشريعي، ولفت إلى أنّ لجنة التشريعي ستدفع بتقرير مكتوب للمجتمعين، لكشف آخر المُستجدات حول الأمر.

صحيفة الصيحة