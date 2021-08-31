حمدوك يؤكد دعم قطاع الكهرباء





أكد رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك دعم الحكومة لقطاع الكهرباء والنهوض به وخلق مناخ ملائم لإنتاجها،مبينا ارتباط الإستثمارات في البلاد مرتبطة بمعالجة تحديات الكهرباء .

وشدد حمدوك لدى تفقده امس محطة قري 3 للتوليد الحراري وإحتماعه مع مديري الإدارات،يرافقه المهندس جادين على العبيد وزيرالطاقة والتعدين، د. جبريل ابراهيم وزير المالية، خالد عمر وزير شئون مجلس الوزراء على ضرورة وضع سياسات لدعم قطاع الكهرباء ومواجهة التحديات الفنية والإدارية والمالية وفق مشروعات تسهم في دعم القطاع

ودعا الي الاستفادة من تجارب بلدان أخري فيما يلي إنتاج الكهرباء ، مؤكدا ان المعالجات تحتاج لمناقشة القضايا بكل وضوح وشفافية.

ووجه بمعالجة إشكالات محطة قري 3 في موعد أقصاه يونيو من العام المقبل ..

وأكد وزير الطاقة العمل على الإيفاء بالمطلوبات ، ونوه لوجود مشاكل مالية تتطلب توفير موارد لقطاع الكهرباء وتمويل الإصلاح به وقال إن الربط الاقليمي يكلف ٧٠٠ مليون جنيه .

ولفت الي سعيهم في الفترة المقبلة لجعل قطاع الكهرباء يعتمد على ذاته ، فضلا عن الاعتماد على الطاقة البديلة .

وتفقد رئيس مجلس الوزراء والوفد محطة قري 3 للتوليد الحراري ، بمنطقة قري ووقف على محطة التوليد ومحطة النقل ومحطة التبريد وغرفة التحكم وإستمع لشرح عن الموقف الآني للمحطة وما تبقى لهذا المشروع الكبير ليدخل خدمة البلاد في توليد الكهرباء.

صحيفة السوداني