في أول حفل ولائي مغني الراب زنقولا يحشد جمهوره في (عروس الرمال)





يستعد الفنان خالد عز الدين الشهير ب(زنقولا) لاقامة حفل جماهيري بحاضرة ولاية شمال كردفان الابيض ويعتبر أول حفل ولائي تتبعه سلسلة من الحفلات الجماهيرية لولايات السودان المختلفة.

وأوضح زنقولا علي صفحته بالفيس بوك (مع كل الحب والاحترام لكل الإخوان في كل مناطق السودان سنعتبر دي بداية الطريق من الاول لكل ولايات السودان ، هذه المرة الرحلة متجهة الى شمال كردفان الابيض عروس الرمال، يوجد مكان مخصص للبنات فقط ، ومكان مخصص للعائلات والاطفال ومكان مخصص للشباب ،أتمني المسرح يجمعنا.

الخرطوم:محاسن أحمد عبد الله

صحيفة السوداني