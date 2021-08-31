جمعية متقاعدي البنك الزراعي تنظم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزرا۽





نظمت جمعية متقاعدي البنك الزراعي وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام مجلس الوزراء تطالب بتنفيذ قرار مجلس الوزرا۽ رقم 161 بتاريخ 2-4-2020م. والخاص بٲحقية متقاعدي البنوك الحكومية والزام إدارة البنك الزراعي بتنفيذ القرار. وقالت الأستاذة عفاف محمد عزالدين نائب رئيس الجمعية خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعية عقب الوقفة الاحتجاجية بمباني أسر الشهداء بالخرطوم إن الوقفة الاحتجاجية جاءت لعدم تنفيذ إدارة البنك الزراعي لاستحقاقات أعضاء الجمعية لعامي 2020 و21 20م. وطالبت عفاف بحسب (سونا)، رئاسة مجلس الوزراء بالتدخل لصرف استحقاقات معاشيي البنك الزراعي مؤكدة أن هناك معاناة حقيقية لأعضاء الجمعية في ظل الظروف المعلومة لدى الجميع مشيرة إلى أنه تم تسليم المذكرة لمجلس الوزراء التي تطالب بتنفيذ قرار وزير العدل رقم 26 لسنة 2021م . وأكد الأستاذ كمال محمد علي الناطق الرسمي باسم الجمعية أن الجمعية جزء من اتحاد متقاعدي البنوك الحكومية التي استطاعت إثبات استحقاقاتهم ، مشيراً أنه تم الصرف منذ العام 2000 الى 2020 وتنكرت إدارة البنك الزراعي لاستحقاقات 2021م والذي طلبت إدارة البنك الزراعي أن تتم المعالجة بصورة فردية . وأكد كمال أن الوقفة الاحتجاجية التي نفذت صباح اليوم جاءت مطالبة بتنفيذ القرار161موضحاً أنهم في الجمعية تابعوا قرار إعادة المفصولين ولكن حتي الآن لم يتم تحسين معاشاتهم موضحاً أن الاستحقاقات فقدت قيمتها ، مؤكداً أنه لن يهدأ لهم بال حتى تتم معالجة كل المطالب . وقال كمال إن جميع البنوك الحكومية تم صرف استحقاقاتها عدا البنك الزراعي ، مناشداً رئيس الوزراء بأن يصدر توجيهاته لمدير عام البنك الزراعي لصرف الاستحقاقات للذين افنوا حياتهم في تأسيس البنك الزراعي .

الخرطوم (كوش نيوز)