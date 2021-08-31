النيل يسجل عند الخرطوم اليوم 17.20 متراً





سجل منسوب النيل عند محطة الخرطوم اليوم 17.20 متراً دون زيادة وأقل من أعلى منسوب بـ 46 سم، بينما سجلت شندي 17.98 مترا أقل من أعلي منسوب ب 46 سم. وأوضح بيان لجنة الفيضان أن إيراد النيل الأزرق عند الحدود السودانية الأثيوبية سجل 598 مليون متر مكعب في اليوم وسجل نهر عطبر 146 مليون متر مكعب في اليوم بينما سجل النيل الأبيض 130 مليون متر مكعب في اليوم عند الحدود. وأشار البيان إلى انخفاص تصريف المياه عند خزان الروصيرص بمقدار 2 مليون متر مكعب ليبلغ 553 مليون متر مكعب مقابل 555 مليون متر مكعب ليوم أمس، وانخفض الإيراد عند سنار 5 مليون متر مكعب ليبلغ 567 مليون متر مكعب مقابل 572 مليون متر مكعب ليوم أمس، وفي جبل الأولياء انخفض الإيراد 5 ملايين متر مكعب ليسجل 127 مليون متر مكعب مقابل 132 مليون متر مكعب ليوم أمس. وفي مروي إنخفض الإيراد 27 مليون متر مكعب ليبلغ 714 مليون متر مكعب مقابل 741 ليوم أمس. فيما تنبأ البيان بإرتفاع منسوب النيل غداً الأربعاء في ود العيس 2 سم ليسجل 16.47 متراً وقد سجل اليوم 16.45 متراً وانخفاضه في ود مدني 2 سم ليسجل 19.42 متراً حيث سجل اليوم 19.44 وارتفاع المنسوب في الخرطوم 3 سم ليسجل 17.23 متراً حيث سجل اليوم 17.20 متراً واستقر المنسوب في شندي مسجلاً 17.98 متراً، وانخفاضه في عطبرة 2 سم ليبلغ 15.30 متراً وكان قد سجل اليوم 15.32 متراً، وانخفاضه في مدينة دنقلا بمعدل 14 سم ليسجل 14.88 وكان قد سجل اليوم 15.02 متراً. وقررت اللجنة إستمرار المحافظة علي التصريفات خلف سد الروصيرص في حدود 550 مليون متر مكعب في اليوم الي حين إشعار آخر، وكذلك مواصلة التخزين في مجمع سدي أعالي عطبرة وستيت، وبداية التخزين في خزان خشم القربة. وأكدت اللجنة استقرار مستوى المياه في جميع القطاعات. وناشد البيان المواطنين في كل القطاعات أخذ التحوطات اللآزمة.

الخرطوم (كوش نيوز)