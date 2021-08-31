مصر.. الفنان حسين فهمي يخرج عن صمته





خرج الفنان المصري الكبير حسين فهمي عن صمته وقرر اقتحام عالم السوشيال ميديا بتدشين صفحات خاصة به تحمل اسمه.

وقال حسين فهمي في فيديو نشره: “أنا كنت طول عمري بعيد عن السوشيال ميديا وكنت بعتبر دا عالم افتراضي بعيد عننا وإنه عالم مش واقعي لكن للأسف الشديد في الفترة الأخيرة اكتشفت إن فيه ناس كتير بتتكلم باسمي وبتقول معلومات غلط”.

وتابع: “فيه معلومات كتير أوي مكتوبة عني غلط وفيه ناس بتستفيد من اسمي ولقيت أصدقاء ليا بتقول بعتنالك وتابعناك وانت قولت ومقولتش، الحقيقة إن الحكاية زادت فأنا قررت إن أخش في السوشيال ميديا بكل ما فيها من حسنات وسيئات وأتقبل مصيري وأستحمل ما دام فضلت فترة بعيدة فيستحسن أقرب”.

وأضاف: “أنا فعلا مكنش ليا حساب وناس كتير استغلت اسمى فأنا النهاردة هيبقي عندى حساب وهقولكوا عليه علشان تتابعونى عليه وهو بيتوثق دلوقتى ومن فترة قريبة جدا هنبقي موجودين هتكلم معاكو فى حاجات كتير أوى لأن عندى حاجات كتير أوى احكيها عندى زكريات سواء فى الفن أو التاريخ أو الفلسفة هنتكلم فى أى حاجة عايزين تتكلموا فيها”.

العربية نت