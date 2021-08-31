سلفاكير: عطل فني في مطبعة كشوفات الصرف تسبب في تأخر رواتب “يونيو ويوليو”





قال رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، الإثنين، أن تأخر صرف رواتب موظفي الخدمة العامة لشهري يونيو ويوليو ، يرجع لعطل فني في مطبعة كشوفات الصرف بوزارة العمل. ووجه سلفا كير في خطابه امام البرلمانيين ، وزير العمل ، بصيانة ماكينة طباعة الكشوفات من أجل صرف الرواتب قائلاً: ” هناك تحسن في دفع الرواتب مُنذ آخر توجيه لوزير المالية في شهر يوليو الماضي بصرف متأخرات العاملين في الخدمة لكن بسبب عطل فني في وزارة المالية لم يتم صرف راتب شهري يونيو ويوليو”. وناشد سلفاكير ، أعضاء البرلمان القومي المنشط ، لمناقشة التحديات التي تواجه دفع رواتب موظفي الخدمة العامة من خلال أعمال المجلس، بالعمل مع وزير المالية بمراجعة الرواتب لتأكد أن موظفي الدولة يحصلون على الرواتب حسب الوضع الاقتصادي في البلاد. وقال سلفاكير ، ان غلاء المعيشة بسبب الاسعار له اثر على الجميع، قائلاً: “برغم من تراجع في سعر الدولار الامريكي ، لا يزال الأسعار مرتفع في السوق، لكن هناك أمل ان هذا الاسعار سوف يتراجع يوما ما”. واضاف وفق راديو تمازج : “اناشد أعضاء البرلمان بوضع أولويات مناقشة المشاريع التنموية ضمن أولوياتهم من أجل تحسين المعيشة للمواطنين”. وقال سلفاكير، أن الائتلاف الشعبي للعمل المدني، الذي دعا المواطنين للخروج في تظاهرة ضد الحكومة ، هم ضد التقدم والتنمية في البلاد.

الخرطوم ( كوش نيوز)