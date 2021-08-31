التربية تعلن موعد جديد لبداية ونهاية العام الدراسي





أعلنت وزارة التربية والتعليم تأجيل بداية العام الدراسي الجديد بجميع الولايات الى يوم الاثنين 20 سبتمبر القادم وينتهي في 2 يونيو 2022م وتطرقت الوزيرة تماضر الطريفي خلال تنوير صحفي بقاعة الوزارة بالخرطوم عصر الثلاثاء للعديد من القضايا والمعوقات التى تواجه العملية التعليمية وقدمت الوزيرة تنويرا عاما حول اهم الاحداث والمؤتمرات التي انتظمت البلاد و المتعلقة بالتعليم وما تمخض عنها من مخرجات وقرارات ومقررات قالت انها ستكون خارطة الطريق للمستقبل. وقالت الوزيرة انه تمت طباعة الكتب للمرحلة المتوسطة في الوزارة وانه سيتم تسليم كل الولايات بنسبة 50 على ان يكمل ما تبقى خلال شهر. واشارت الوزيرة الى ان اولى هذه الثمارهي سن واجازة قانون جديد للتعليم واعادة هيكلة وزارة التعليم العام ونوهت وفق ( سونا) الى مجموعة من الاستراتيجيات التي تبنتها الوزارة منها استراتيجية تعليم البنات وتعليم اللاجئين والتعليم الالكتروني. وقالت الوزيرة ان الدافع لعودة نظام التعليم الثانوي الغرض منه اتساق نظام التعليم السوداني مع النظم التعليمية والاقليمية القائمة في الدول حول السودان وهو نظام 12 عام في السلم التعليمي.

الخرطوم ( كوش نيوز)