المجلس الاعلى للترتيبات الأمنية في السودان يعقد أولى اجتماعاته





قال الدكتور سليمان صندل ، نائب رئيس اللجنة العسكرية العليا المشتركة للترتيبات الأمنية مسار دارفور، بأن المجلس الأعلى المشترك المسؤول عن الترتيبات الأمنية قد عقد اجتماعه الأول منذ انشائه مساء الإثنين بالقصر الجمهوري. وعقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في حضور النائب الأول الفريق أول محمد حمدان دقلو وقادة الكفاح المسلح ووزيري الدفاع والداخلية ومدير عام المخابرات العامة ومدير عام الشرطة ونائب رئيس هيئة الأركان المشتركة ومفوض السلام. وقال صندل وفق“وكالة سونا”، أن المجتمعين أكدوا أهمية هذا البروتوكول وكذلك الإرادة السياسية الصادقة للمضي قدما ومواجهة التحديات بشكل جماعي حتى تذليل كل الصعوبات. وابان صندل أن الاجتماع استعرض الاجتماع موقف الترتيبات الأمنية و راجع آليات القيادة و السيطرة كما وقف على الترتيبات الإدارية التي قامت بها اللجنة العسكرية العليا المشتركة توطئة لانطلاق آليات القيادة والسيطرة بشكلها الجديد والمكتمل. وقال صندل ، ان الاجتماع وجه بضرورة المسارعة في أن تنتقل كل اللجان إلى مقر عملها بشكل فوري ، وأكد أيضا على ضرورة تشكيل الآلية العليا الخاصة بمعالجة قضية الاسرى والمفقودين وتشكيل لجنة قانونية.

الخرطوم ( كوش نيوز)