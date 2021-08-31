وقفة احتجاجية ضد إعفاء عميد شؤون الطلاب بجامعة النيلين





اعلنت منظمات مجتمع مدني، وشخصيات أكاديمية مشاركتها في وقفة احتجاجية، تضامناً مع عميد شؤون الطلاب بجامعة النيلين مجدي عز الدين، عقب صدور قرار إعفائه من قبل مدير الجامعة. وسلمت إدارة الجامعة عميد شؤون الطلاب خطاب الفصل، أثناء إدارته مناظرة فكرية بين د. حيدر إبراهيم، والأستاذة أسماء محمود محمد طه، ما أعتبره عدد من الأساتذة بأنه (عمل غير احترافي ومهين). واستند المدير في قرار الإعفاء على المادة (16 أ) التي تعطيه الحق في إعفاء أي شخص دون الرجوع إلى مجلس الأساتذة. وأكدت عدة كيانات وفق صحيفة الديمقراطي مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية التي دعا لها مدير مركز الدراسات السودانية، بروفيسور حيدر إبراهيم علي، للتضامن مع د. مجدي عز الدين. ومن ضمن المشاركين في الوقفة مركز الدراسات السودانية، نادي الفلسفة السوداني، مركز دراسات وأبحاث الديمقراطية والمجال العام، مؤسسة الشباك الثقافية، تجمع العلمانيين السودانيين، منظمة (Democracy Hub)، مركز محمود محمد طه الثقافي، مشروع الفكر الديمقراطي، الجمعية العلمانية السودانية لدعم الحريات وحقوق الانسان،الكونفيدرالية، منظمة سورد، المركز الإقليمي للتدريب وتنمية المجتمع المدني، مركز الفنار، فضلاً عن مركز الخاتم عدلان للاستنارة. واتهم عميد شؤون الطلاب بجامعة النيلين مجدي عز الدين بعد اعفائه جهات لم يسمها بالوقوف خلف إقالته بعدما ازعجهم الحراك الفكري الذي تشهده الجامعة. ونوه إلى أن المادة التي استند إليها المدير، جرى وضعها منذ عهد النظام السابق وموجودة في كل الجامعات السودانية، وتكرس للاستبداد والتسلط والدكتاتورية. وطالب عز الدين بضرورة تغيير القوانينفيالجامعاتوتقليص صلاحيات المدير. وعلمت مصادر صحفيةان طلاب الجامعة أصدروا جدولاً للتصعيد ومناهضة القرار، رافعين شعار إقالة مدير الجامعة.

الخرطوم ( كوش نيوز)