التهاب المسالك البولية والسكر الأبرز.. تعرف على أهم أسباب كثرة التبول





تعد كثرة التبول من أكثر المشكلات الصحية التى تسبب الإحراج للمصابين بها ومن أهم الأشياء التى تساعد في الوقاية من هذا المرض هي معرفة الأسباب والابتعاد عنها. كما أن معرفة أسباب كثرة التبول تلعب دور كبير فى علاج المشكلة خاصة إذا كان السبب مرتبط بمرض ما أو مشكلة صحية وعلاجها (بحسب صدي البلد) دراسة توصلت لأهم أسباب كثرة التبول ومنها الإصابة بحالات مرضية خطيرة . شرب الكثير من الماء الماء والسوائل إذ إنك تحصل على نسبة تتراوح بين 20-30% من الماء من الأطعمة، ونسبة أكثر من المشروبات الأخرى. وقد يبدو الأمر واضحًا لكن كثرة الماء تسبب كثرة التبول وهذا يمكن أن يخفض الملح في دمك إلى مستويات غير صحية. اتبع قاعدة الاعتدال بشرب كمية كافية للحفاظ على بولك صافًيا أو أصفر فاتحًا، ولكن ليس كثيرًا لدرجة قضاء معظم اليوم في الحمام. التهاب المسالك البولية إنه السبب الأكثر شيوعًا لـ كثرة التبول و تصيب البكتيريا الكلى أو المثانة أو الأنابيب التي تربطها ببعضها البعض وبالجزء الخارجي. ويؤدي ذلك، إلى انتفاخ المثانة، وعدم القدرة على تحمل الكثير من البول، والذي قد يكون عكرًا أو دمويًا أو رائحته غريبة، قد تعاني أيضًا من حمى وقشعريرة وغثيان وألم في جانبك أو أسفل بطنك، من المحتمل أن يصف طبيبك المضادات الحيوية للتخلص من العدوى الناتجة عن كثرة التبول . داء السكري كلا النوعين 1 و2 من داء السكري يرفعان نسبة السكر في الدم. تحاول الكليتان تصفيته، لكنهما لا تستطيعان المواكبة دائمًا، لذلك ينتهي السكر في البول ما يؤدي إلى سحب المزيد من الماء من جسمك ويجعلك تتبول أكثر. تعد الرغبة المستمرة في الذهاب من أولى علامات مرض السكري وأكثرها شيوعًا، تحدث إلى طبيبك إذا بدأت فجأة في التبول أكثر من المعتاد. السكري الكاذب هذه حالة مختلفة عن داء السكري من النوع 1 أو النوع 2، ولا يستطيع جسمك استخدام أو لا ينتج ما يكفي من ”الفازوبريسين“، وهو هرمون يخبر كليتيك عادةً بإفراز الماء في الدم عند الحاجة إليه. تشعر بالتعب والغثيان والارتباك والعطش الشديد، ويمكنك التبول بما يصل إلى 15 لترًا في اليوم، أو خمس مرات أكثر من المعتاد، ويمكن لطبيبك مساعدتك في إدارته بالأدوية. متلازمة المثانة المؤلمة تشعر أنك مضطر للذهاب إلى المرحاض طوال الوقت، ولكن لا يوجد الكثير من التدفقات. قد تشعر أيضًا بألم في أسفل بطنك يزداد سوءًا عند التبول أو ممارسة الجنس، ويبدو أنه يحدث عندما تنتفخ أنسجة المثانة الحساسة للغاية. ليس من الواضح دائمًا سبب ذلك ويمكنك علاج هذه الحالة والتي تسمى أيضًا التهاب المثانة الخلالي، بالحمية والتمارين الرياضية والأدوية والجراحة والعلاج الطبيعي. حصى الكلى تشكل المعادن والأملاح أحجارا صغيرة في الكلي وعادة ما تشعر أنك مضطر للذهاب كثيرًا ولكن لا تتبول كثيرًا، وقد يكون لديك غثيان وحمى وقشعريرة وألم خطير في جانبك وظهرك يتفرع إلى الفخذ في شكل موجات. الوزن الزائد والجفاف والوجبات الغذائية الغنية بالبروتين والتاريخ العائلي تجعل هذه الحالة أكثر احتمالا، وقد تخرج الحجارة من تلقاء نفسها في البول أو قد تحتاج إلى جراحة. الحمل عندما ينمو الطفل في بطن أمه، فإنه يأخذ مساحة أكبر ويدفع المثانة، ما يجعلك ترغبين في الذهاب للحمام عاجلاً، ولكن حتى قبل ذلك عندما كان طفلك مزروعًا في رحمك، أدى ذلك إلى تحفيز جسمك على إنتاج هرمون حمل يسمى ”موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية“، التي تجعلك تتبولين أكثر. السكتة الدماغية في بعض الأحيان، تضر السكتة الدماغية بالأعصاب التي تتحكم في المثانة وقد ترغب في الذهاب كثيرًا ، لكن قد لا تتبول كثيرًا أو قد يتدفق الكثير من البول. يؤثر مرض باركنسون والتصلب المتعدد وأمراض الدماغ الأخرى تأثيرات مماثلة ويمكن لطبيبك مساعدتك في تغيير نظامك الغذائي وعادات الحمام لتقليل الأعراض، وقد تحتاج للدواء أو جراحة في الحالات الخطيرة. الإفراط في تناول الكحول تعمل هذه الاشياء كمدر للبول وتطرد المزيد من الماء منك وتقلل من إنتاج الجسم للفازوبريسين، وهو هرمون يعرف عادةً الكلى بإفراز المزيد من الماء لجسمك بدلاً من إرساله مباشرة إلى المثانة. انقطاع الطمث يقع عندما تتوقف الدورة الشهرية حول سن الخمسين، وينتج الجسم كمية أقل من هرمون الاستروجين، وهذا يمكن أن يجعلك ترغبين في التبول أكثر، وقد يكون طبيبك قادرًا على المساعدة في العلاج بالهرمونات البديلة وتغيير النظام الغذائي والعلاجات الأخرى. الأورام يمكن للأورام السرطانية والحميدة أن تجعلك تتبول أكثر؛ لأنها تشغل مساحة أكبر في المثانة أو حولها، والدم في البول هو أهم علامة على الإصابة بالسرطان. تحدث مع الطبيب عند رؤية الدم أو لاحظت وجود كتلة في أسفل البطن، أو وجدت أن التبول يؤلم. تضخم البروستاتا تضخم البروستاتا يمكن أن يجعل تدفق البول لديك ضعيفا وقد تشعر أنك مضطر للذهاب أكثر، في بعض الأحيان بشكل عاجل، نادرًا ما يكون هذا علامة على حالات أكثر خطورة مثل السرطان، ويمكن لطبيبك المساعدة في استبعاد الأسباب الأخرى وعلاج تضخم البروستاتا. الإمساك إذا لم تتغوط منذ فترة الإمساك، فقد تمتلئ الأمعاء لديك، لدرجة أنها تدفع مثانتك وتجعلك تشعر بأن عليك التبول كثيرًا، يمكن أن يزيد الإمساك من المشكلة عن طريق إضعاف عضلات قاع الحوض التي تساعد على التحكم في الأمعاء والمثانة. توقف التنفس أثناء النوم يشير النوم العميق إلى أن جسمك يفرز هرمونًا يخبره بالاحتفاظ بالماء حتى تستيقظ وانقطاع النفس النومي يقطع تنفسك لفترات قصيرة، وهذا يمنع جسمك من الوصول إلى المرحلة التي يصنع فيها ذلك الهرمون ولا يحصل الدم على القدر نفسه من الأكسجين، ما يحفز الكلية للتخلص من الماء.

الخرطوم(كوش نيوز)