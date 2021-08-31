منّاع لـ”باج نيوز”: إغلاق عدد من الحسابات إجراء استثنائي





شدّدت لجنة إزالة التمكين نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، حرصها على خلق بيئة مثلى لنمو وازدهار الاقتصاد الوطني، وجذب المستثمرين بمحاربة الممارسات الفاسدة، معلنًا عن سريّة العمل المصرفي.

وقال مقرّر اللجنة، صلاّح منّاع، في تصريحٍ خاص لـ”باج نيوز”، إنّ الحملات التي قامت به إزالة التمكين مؤخرًا، استهدفت ضرب أوكار الفساد والمخربين والمضاربين في العملة بغرض تخريب الاقتصاد الوطني، وليس رجال الأعمال والمستثمرين أصحاب العمل الاقتصادي النظيف.

وأشار إلى أنّ اللجنة تعمل على خلق بيئة عمل صحية تساهم في نمو وازدهار الاقتصاد الوطني.

وأردف” اللجنة تأسّست من أجلّ محاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة”.

وأعلن صلاح منّاع عن حرص اللجنة على سريّة العمل المصرفي، موضحًا أنّ الإجراءات التي تمّ بموجبها مخاطبة البنوك بإغلاق عدد من الحسابات، استثنائية استهدفت فقط الحسابات المشبوهة والمشتبه بها.

باج نيوز