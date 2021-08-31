اسراء خوجلي تفوز بعضوية المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية





انعقدت ظهر الثلاثاء بمقر اللجنة الاولمبية السودانية الكلية الانتخابية للاعبين الأولمبيين تحت إشراف لجنة انتخابات اللجنة الأولمبية السودانية . و فازت بعضوية المجلس التنفيذي والجمعية العمومية وحق التصويت ، وفق ( سونا) اللاعبة إسراء محمد احمد خوجلي ، وفاز اللاعب محمد عبداللطيف محجوب بعضوية الجمعية ، وتتواصل اجراءت الجمعية غداً الأربعاء بفتح باب الترشيح لمناصب الضباط الخمسة وعضوية المجلس التنفيذي من الساعة العاشرة صباحا وحتي الثالثة ظهرا ويتم قفل باب الترشيح يوم الجمعة الساعة الرابعة عصرا .

الخرطوم ( كوش نيوز)