رسو باخرة فيرنس ببورتسودان بعد سداد الحكومة قيمتها البالغة (38) مليون دولار





سمحت هيئة الموانئ البحرية برسو باخرة الوقود (katerina 2) التي تحمل ٤٣ ألف طن من الفيرنس بمربط (21) بالميناء الأخضر بدلاً من ميناء الخير الخاص بالمُشتقات البترولية بهدف تزويد سفينة الإمداد (أسماء) لمد بارجة التوليد التركية بوقود الفيرنس، ومن ثم إحالتها لميناء الخير لتفريغ باقي حمولتها في مستودعات المؤسسة السودانية للنفط. وكشفت مصادر وفق صحيفة (السوداني) أن جهوداً بذلتها حكومة الولاية مع مؤسسة البترول وهيئة الموانئ ومع الشركة المالكة للباخرة، أسفرت عن ترسية السفينة بشكل استثنائي لتزويد البارجة تقديراً لظروف مُواطني الولاية. وأكدت مصادر مطلعة أنّ وزارة المالية سدّدت أمس مبلغ ٣٦ مليون دولار قيمة شحنة باخرتي الفيرنس، وأوضحت المصادر أن البارجة سيتم تزويدها اليوم بـ٣٨٠٠ طن من الفيرنس يكفي تشغيل البارجة لأسبوع وستتبعها دفعات أخرى من الفيرنس لتزويد البارجة وسداد كميات مُستلفة من الشركات للبارجة في فترات سابقة، وتوقعت المصادر انتظام التيار الكهربائي بالبحر الأحمر بعد تشغيل البارجة التركية عقب توقف اضطراري منذ الجمعة الماضية نجم عنه انقطاع وتذبذب الكهرباء في مدينة بورتسودان.

الخرطوم (كوش نيوز)